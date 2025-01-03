В России утвердили ГОСТ по научно-популярному туризму
Госстандарт по научно-популярному туризму утвердили в России, он вступит в силу с 1 апреля. Об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Отмечается, что документ был создан в рамках дорожной карты по развитию научно-популярного туризма, утвержденной Чернышенко. Как отметил вице-премьер, популяризация науки, технологий и привлечение талантливой молодежи в исследовательскую деятельность — ключевые задачи Десятилетия науки и технологий в РФ. Благодаря научно-популярному туризму для жителей страны становятся доступными больше объектов исследовательской инфраструктуры.
ГОСТ разработали Минобрнауки и Российский государственный университет туризма и сервиса. Во Всероссийский реестр объектов научно-популярного туризма уже включены свыше 1,1 тысячи соответствующих объектов, кроме того, в стране разработали 76 маршрутов в 24 регионах.
Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что в России в 2025 году появится ГОСТ на шаурму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru