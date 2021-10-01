В России установлен четвертый подряд антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Накануне в РФ подтвердили 867 летальных исходов. С начала пандемии от COVID-19 умерли 208 142 россиянина.

Всего за сутки в стране зарегистрировали 24 522 новых случая заражения коронавирусом.

Лидерами по суточному приросту COVID-больных вновь стали Москва (3993), Санкт-Петербург (2281) и Московская область (1339). С начала пандемии в РФ подтвердили 7 535 548 случаев заболевания.

При этом за 24 часа от инфекции вылечились 19 955 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 6 692 722. Под наблюдением медиков остаются 1 304 489 человек.

