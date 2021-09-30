Голикова заявила о наступлении сложного периода из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране наступает сложный период, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере она призвала всех «соблюдать ограничительные меры, беречь себя и близких».
Ранее в России был установлен очередной антирекорд по числу смертей от коронавируса. По данным оперштаба, за сутки в стране умерли 867 пациентов.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что одной из причин подъёма заболеваемости COVID-19 является наступление сезона ОРВИ.
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