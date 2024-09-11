МВД: В Россию переселились 353 соотечественника по новой программе репатриации
По новой программе репатриации в Россию переселились 353 соотечественника с семьями, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что за семь месяцев 2024 года от репатриантов было принято почти 1,4 тысячи заявлений об участии в государственной программе. По одной тысяче заявлений были приняты положительные решения, указала она. Около 2,4 тысячи человек был предоставлен статус участника госпрограммы.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в пресс-центре НСН заявила, что госпрограммой переселения в Россию соотечественников воспользовались минимум две тысячи семей. Она отметила, что власти помогают соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации за рубежом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru