«10% расходов — это абсолютно не критичная и не принципиальная позиция даже если речь идет о сокращении персонала. В каждом ведомстве примерно 10% пустых вакансий. За последние 30 лет так часто объявляли о сокращении чиновников, то мы должны были уже уйти в минус по их количеству, но они только размножаются. Такие заявления, на самом деле, декларативные вещи, которые не являются чем-то серьезным.. Да и непонятно, кого и как сокращать: переводить на полставки, оценивать эффективность работы? Таких слухов на фоне подготовки к выборам в Госдуму появится еще много, но странно их видеть, учитывая, что бюджет уже был сверстан совсем недавно. За несколько месяцев ничего радикальным образом не изменилось», — отметил он.

Калашников также добавил, как можно было бы избавить государственные учреждения от неэффективных сотрудников.

«Нужен только один критерий оценки работы — полная ответственность за принятие чиновником любых своих функциональных решений. Вот тогда и будет эффективность. Сейчас они ни за что не отвечают, а главный фактор, остаются ли они на своем рабочем месте или нет — нравится ли он своему начальству или нет. Всегда было много льстецов, которые занимались только этим», — подчеркнул он.

Ранее Калашников в эфире НСН назвал способ, как снизить уровень бедности в России

