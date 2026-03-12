Россиянам объяснили, как сэкономить на квартплате во время дачного сезона

По её словам, если человек отсутствует в квартире более пяти суток, то можно «делать перерасчет и не платить за лифт, за вывоз мусора».

Что касается платы за горячую и холодную воду, а также электричество и газ, то в данном случае перерасчет возможен в случае, если в квартире нет как счетчиков, так и технической возможности их установить.

«Однако, за отопление и общедомовые нужды сделать перерасчет не получится», – отметила Атласкирова.

Юрист добавила, что для перерасчета необходимо обратиться в управляющую компанию либо в МФЦ.

Ранее в Госдуме предложили снизить порог, при превышении которого семья получает право на субсидию на оплату ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

