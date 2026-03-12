Россиянка Ворончихина стала второй в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала свою третью медаль на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает RT.
В частности, россиянка стала серебряным призёром в гигантском слаломе. Обладательнице золотой медали шведке Эббе Оршё она уступила 2,84 секунды.
Благодаря награде в гигантском слаломе Ворончихина собрала полный комплект на текущей Паралимпиады, так как у неё уже есть серебро в скоростном спуске и золото в супергиганте.
Ранее россиянин Иван Голубков выиграл золотую медаль в лыжной гонке на 10 км сидя на Паралимпийских играх 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
