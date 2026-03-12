Система ПРО «Железный купол» способна противостоять ракетами, которые есть у ливанского движения «Хезболла», однако не рассчитана на столь большое количество ракет. Об этом НСН заявил израильский политолог Саймон Ципис.

Ливанское движение «Хезболла» ударом по Израилю пробила систему ПРО «Железный купол», сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в израильской армии. Уточняется, что всего по Израилю было выпущено 100 ракет. По словам Циписа, «Железный купол» не в состоянии справиться со столь большим числом ракет.

«Израиль просчитывал такие риски. На протяжении последних десяти лет Израиль методично наносил удары по “Хезболле”, пытаясь уничтожить все ее склады. Но, как мы видим, все ее склады уничтожить не получилось. Система “Железный купол” — единственная система, которая может перехватывать ракеты того типа, который есть у “Хезболлы”. У Израиля есть другие виды ПВО, но они не работают против тех ракет, которые есть у “Хезболлы”. “Хезболла” не использует баллистику или какие-то другие ракеты большой дальности или большой высоты. У них ракеты средней дальности и средней высоты разной модификации, с которыми может сражаться только “Железный купол”. Нельзя сказать, что у Израиля мало батарей “Железного купола”, — просто очень много ракет летели на относительно маленький Израиль. Естественно, система ПВО просто захлебнулась, и было пропущено много ракет, которые попали частично по жилым районам, частично по открытой местности вблизи границы с Ливаном», — сказал Ципис.