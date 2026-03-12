Пентагон работает над вопросом сопровождения судов в Ормузском проливе

Пентагоне прорабатывает вопрос сопровождения коммерческих судов в Ормузском проливе. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр энергетики США Крис Райт.

СМИ: У берегов Ирака подорваны три нефтяных танкера

По его словам, в случае принятия положительного решение, американские военные могут начать выполнять такую миссию к концу марта.

«Я думаю, что да, это вполне вероятно», - заключил он.

Ранее нефтедобывающие компании ОАЭ и Кувейт объявили о сокращении добычи нефти из-за закрытия Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

