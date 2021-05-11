В России упростили процедуру назначения мер соцподдержки
В России с 11 мая вступит в силу закон, который позволит назначать и предоставлять гражданам льготы и пособия без заявления получателя. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Процедуру получения льгот упростит Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Заместитель главы Минтруда Алексей Скляр отметил, что с ее помощью учреждения смогут получать нужные данные в электронной форме, без участия граждан и бумажных запросов.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет попечителям и опекунам оформлять меры соцподдержки для своих подопечных через портал Госуслуги, писала Газета.ру.
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