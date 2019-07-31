В России упростили получение автомобильных номеров

Как уточняет Газета.ру, соответствующий документ был опубликован накануне, 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, в соответствии с новым законом, граждане будут обязаны предъявлять паспорт владельца авто в случае, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец, пишет РЕН ТВ.

Также нововведение предусматривает, что на вывозимое из страны транспортное средство или его шасси должен быть оформлен регистрационный документ, добавляют Известия.

Ранее сообщалось, что в России могут пересмотреть стандарты размеров парковочных мест для легковых автомобилей в городах. В эфире НСН зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков раскритиковал инициативу Росстандарта, увидев в ней лишь новый способ собрать деньги, а также риск роста числа мелких аварий

