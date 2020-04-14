В России умерли ещё 22 человека с COVID-19

В России за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число летальных случаев в нашей стране возросло до 170.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 13 пациентов, отмечает RT.