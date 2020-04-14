В России умерли ещё 22 человека с COVID-19

В России за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число летальных случаев в нашей стране возросло до 170.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 13 пациентов, отмечает RT.

Голикова назвала «неприятной» статистику по коронавирусу в России

Отмечается, что в течение этой недели, а также в начале следующей заболеваемость коронавирусом нового типа в Москве и Московской области продолжит расти. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, с момента нарастания заболеваемости в России уже прошло два инкубационных периода. В других странах спустя месяц наблюдалось либо нарастание, либо выход на плато, подчеркнула Голикова. По оценкам вирусологов, пик заболеваемости COVID-19 в России может быть достигнут к концу апреля или к началу мая.

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ФОТО: pixabay.com
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