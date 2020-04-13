Голикова назвала «неприятной» статистику по коронавирусу в России
Пока ни одна из существующих математических моделей роста заболеваемости коронавирусом Covid-19 не подтвердилась в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Абсолютные цифры «не очень приятные», добавила Голикова, отметив, что средний ежедневный рост новых случаев заражения в России пока составляет 17-18%, передаёт РИА Новости. В то же время, экспоненциального роста нет, поэтому статистика не должна пугать, считает вице-премьер.
За минувшие сутки в России зафиксирован рекордный прирост новых подтверждённых случаев заражения — 2558, общее число заболевших достигло 18328.
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