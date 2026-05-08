МИД Словакии: Фицо передаст послание от Зеленского

Глава правительства Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву 9 мая передаст послание от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Marker.

Польша назвала условие для пропуска самолета Фицо в Москву

Об этом заявил государственный секретарь МИД Растислав Хованец. По его словам, Фицо может также получить ценную информацию от президента РФ Владимира Путина о том, как тот видит усилия по прекращению боевых действий.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что во время визита в Москву по случаю Дня Победы намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Артем Геодакян
