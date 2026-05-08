МИД Словакии: Фицо передаст послание от Зеленского
8 мая 202601:33
Денис Постольский
Глава правительства Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву 9 мая передаст послание от президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Marker.
Об этом заявил государственный секретарь МИД Растислав Хованец. По его словам, Фицо может также получить ценную информацию от президента РФ Владимира Путина о том, как тот видит усилия по прекращению боевых действий.
Ранее премьер-министр Словакии заявил, что во время визита в Москву по случаю Дня Победы намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
