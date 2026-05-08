Собянин: Сбиты 17 украинских БПЛА, летевших на Москву
8 мая 202602:01
Денис Постольский
17 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сбиты с полуночи 8 мая, сообщает в Telegram мэр Сергей Собянин.
Попытки атак происходят, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы. В московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» введены ограничения на полеты, сообщает Mash.
Всего за сутки в Москве уничтожены 74 беспилотника ВСУ.
Ранее беспилотник повредил жилой многоэтажный дом в Перми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
