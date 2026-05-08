МИД РФ вызвал посла Армении после выступления Зеленского в Ереване

Это произошло после выступления главы Украины Владимира Зеленского в Ереване. В ходе встречи армянскому дипломату было заявлено о том, что предоставление «трибуны» Зеленскому является категорически неприемлемым, так как он озвучивал террористические угрозы в адрес Москвы.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что РФ испытывает справедливое негодование по поводу инцидента и считает отсутствие со стороны Армении негативной оценки «несоответствующим партнерскому характеру» отношений двух стран.

По данным ТАСС, разговор с Арсеняном был «крайне жестким».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского и главу правительства Армении Никола Пашиняна «русофобами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

