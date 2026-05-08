СМИ: Рязанским выпускникам после скандала разрешили танцевать под песню Стинга

После скандала руководство школы и учителя передумали вводить запрет. Директор Степан Куколь-Яснопольский заявил, что ученики сами могут выбрать песню для выпускного, администрация мешать не будет.

Однако он заявил, что это родители за месяц до праздника отказались от отрепетированного танца и выбрали более патриотичный трек. Сейчас большинство детей за Стинга, а родители разделились во мнениях.

Ранее стало известно, что в некоторых российских регионах, среди которых Рязанская, Ярославская и Тамбовская области, выпускникам школ запретили исполнять вальс под иностранные песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

