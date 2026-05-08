СМИ: США ударили по Ирану

Американские войска нанесли удары по иранскому порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране, сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника.

Трамп: Сделка США с Ираном может быть заключена до 14 мая

По его словам, «это — не возобновление войны». Mehr News сообщает, что в Тегеране раздаются взрывы, системы ПВО отражают атаку. Также взрывы прогремели в Минабе на юге страны.

До этого США атаковали иранский танкер в районе Оманского залива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma\TASS
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры