СМИ: США ударили по Ирану
8 мая 202600:31
Денис Постольский
Американские войска нанесли удары по иранскому порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране, сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, «это — не возобновление войны». Mehr News сообщает, что в Тегеране раздаются взрывы, системы ПВО отражают атаку. Также взрывы прогремели в Минабе на юге страны.
До этого США атаковали иранский танкер в районе Оманского залива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
