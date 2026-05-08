В ЦБ РФ объяснили рост спроса у россиян на наличные деньги

По данным регулятора, на рост спроса на наличные повлияла адаптация населения к налоговым изменениям, а также перебои с интернетом. Граждане стремятся иметь запас средств для оплаты, не зависящей от цифровой инфраструктуры.

Отмечается, что перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает инфляционных рисков, а ведет лишь к изменению структуры денежной массы. В марте объем наличных в обращении увеличился на 0,3 трлн рублей, что заметно превышает значения прошлых лет.

Ранее стало известно, что из-за отключений интернета россияне сняли со счетов рекордный объем наличных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

