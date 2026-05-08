СМИ: Саудовская Аравия запретила США использовать свои базы для атак на Иран
Саудовская Аравия запретила Вашингтону использовать свои базы и воздушное пространство для операции против Ирана, сообщает NBC News.
По данным телеканала, это вынудило президента США Дональда Трампа приостановить объявленную им миссию «Проект Свободы» через 36 часов после начала. Миссия была представлена как операция по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив на фоне блокады со стороны Ирана.
Трамп неожиданно объявил о начале миссии 3 мая, чем застал врасплох союзников США в Персидском заливе и вызвал раздражение у Саудовской Аравии. Эр-Рияд уведомил Вашингтон, что не позволит американским военным использовать авиабазу Принс-Султан к юго-востоку от Эр-Рияда, а также свое воздушное пространство.
На днях президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
