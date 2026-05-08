Россияне скупают бумажные карты на фоне блокировок интернета

Издательство «АСТ нонфикшн» заявило о рекордном всплеске интереса к аналоговой картографии — рост по направлению «Атласы и карты автодорог» по всем каналам продаж составил 55% в денежном выражении год к году.

В издательстве указали, что тенденция к возвращению бумажных карт наметилась несколько лет назад. Если в 2022 году произошло сокращение на 5% в денежном выражении, то в 2023 году был рост на 31%, а в 2024 году сегмент прибавил еще 16%. В 2025 году категория «Атласы и путеводители для туристов» выросла на 41,4%, а «Атласы и карты автодорог» — на 39,8%.

Самыми популярными изданиями в апреле-мае 2026 года стали: «Карта мира / Карта России (в новых границах) с флагами», "Атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии (приграничные районы, в новых границах)», «Политическая карта мира А0 (в новых границах)», «Санкт-Петербург. Туристическая карта» и «Москва. Центр. Туристическая карта».

В «АСТ нонфикшн» отметили, что сегодня автомобильный атлас в бардачке автомобиля вновь становится предметом первой необходимости. Наглядная настенная карта становится стильным элементом интерьера, исторические и политические атласы все больше востребованы для семейных библиотек

Ранее стало известно, что россияне не воспринимают отключение интернета как норму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

