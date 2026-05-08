Экс-замминистра обороны Иванов подал жалобу на отказ отправить его на спецоперацию
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13,5 лет колонии, подал апелляционную жалобу в Мещанский районный суд Москвы, сообщает Forbes.
Он не согласен с тем, что ему отказали в отправке на спецоперацию. Иванов заявил о готовности уйти на СВО еще в июле 2025 года. В своем заявлении он попросил рассмотреть его кандидатуру для поступления добровольцем на службу в соответствии с его воинским званием майора и заключить с ним контракт. Также Иванов был согласен служить штурмовиком.
Ранее Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
