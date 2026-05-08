Глава «Ростеха» Чемезов сообщил Путину о переносе сертификации МС-21

Теперь планируется завершить их в первом квартале 2027 года. В настоящее время самолет совершил только треть сертификационных полетов. В госкорпорации ожидают, что с 2027 года удастся начать серийный выпуск МС-21.

Также Чемезов сообщил, что серийное производство еще одного нового российского самолета SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, перенесено на 2027 год. Комплексная программа развития гражданской авиации, принятая в 2022 году, предусматривала начало поставок МС-21 в 2024 году. В 2026-м предполагалось произвести 22 машины, а в 2027-м — 36. Теперь выйти на выпуск 36 самолетов этой модели «Ростех» рассчитывает в 2030 году.

Ранее стало известно, что обновленный план для «Объединенной авиастроительной корпорации» предусматривает выпуск около 570 самолетов для авиакомпаний к 2035 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

