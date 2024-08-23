В России участились случаи обмана россиян через родительские чаты школьников

В Россреестре выявили новую схему мошенников по обману россиян через родительские чаты в Telegram и «ВКонтакте», сообщает Газета.Ru.

Мошенники стали представляться медработниками

Как отмечается, злоумышленники заманивают будущих жертв рассылкой ссылок на сайты, где содержится информация о получении социальных выплат к началу учебного года.

При переходе на них родителям предлагается заполнить данные банковской карты и указать номер телефона. Получив доступ к онлайн-банку мошенники списываю все средства со счета жертвы. Кроме того, злоумышленники предлагают для получения выплат произвести предварительный платеж. Предлогом может быть оплата налога, комиссия или оплата юридических услуг.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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