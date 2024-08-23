В России участились случаи обмана россиян через родительские чаты школьников
В Россреестре выявили новую схему мошенников по обману россиян через родительские чаты в Telegram и «ВКонтакте», сообщает Газета.Ru.
Как отмечается, злоумышленники заманивают будущих жертв рассылкой ссылок на сайты, где содержится информация о получении социальных выплат к началу учебного года.
При переходе на них родителям предлагается заполнить данные банковской карты и указать номер телефона. Получив доступ к онлайн-банку мошенники списываю все средства со счета жертвы. Кроме того, злоумышленники предлагают для получения выплат произвести предварительный платеж. Предлогом может быть оплата налога, комиссия или оплата юридических услуг.
Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России участились случаи обмана россиян через родительские чаты школьников
- Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 6 до 9 лет колонии
- В Габоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
- Морспасслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов в порту «Кавказ»
- Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится онлайн
- Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустит дебютный музыкальный альбом
- Двое россиян погибли на Пхукете из-за схода оползня
- Эксперт Дьяков рассказал, какие районы Подмосковья считаются грибными
- Машков: Историческая сцена театра Табакова заработает весной
- Телеграм: Помощь Курску и традиционным иностранцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru