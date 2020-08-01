В России Центр Гамалеи завершил испытания вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины от COVID-19 завершили ученые центра Гамалеи, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что вакцинация отечественным препаратом начнется с прививок для медиков и преподавателей.

Михаил Мурашко назвал сроки начала вакцинации в стране, рассказывает RT.

«Готовимся, что в октябре начнется массовая вакцинация от коронавируса», — цитирует министра РИА «Новости».

По словам главы Минздрава РФ, ведомство ожидает, что в ближайшие 1,5-2 месяца поступят еще не менее двух заявлений на проведение клинических испытаний от COVID-19, сообщает Газета.ru.

Ранее бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.

«Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинация будет бесплатной, думаю, что многие страны пойдут по такому же пути. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.

