В России Центр Гамалеи завершил испытания вакцины от COVID-19
Клинические испытания вакцины от COVID-19 завершили ученые центра Гамалеи, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр отметил, что вакцинация отечественным препаратом начнется с прививок для медиков и преподавателей.
Михаил Мурашко назвал сроки начала вакцинации в стране, рассказывает RT.
«Готовимся, что в октябре начнется массовая вакцинация от коронавируса», — цитирует министра РИА «Новости».
По словам главы Минздрава РФ, ведомство ожидает, что в ближайшие 1,5-2 месяца поступят еще не менее двух заявлений на проведение клинических испытаний от COVID-19, сообщает Газета.ru.
Ранее бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович отметил в эфире НСН, что все находятся в ожидании эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.
«Все надеются, что это произойдет как можно быстрее. Существует правда много мнений, насколько безопасна та или иная вакцина с учетом характера нынешнего коронавируса. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинация будет бесплатной, думаю, что многие страны пойдут по такому же пути. Тем не менее, если вакцины будут относительно доступными, люди смогут их покупать, в этом тоже ничего плохого нет», – подчеркнул он.
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