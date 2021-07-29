В России третий раз повторили рекордную смертность от коронавируса
29 июля 202111:51
В России за прошедшие сутки скончались 799 человек, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
Это рекордный показатель смертности с начала пандемии. В России он повторяется уже в третий раз. Первый случай врачи зафиксировали 16 июля. Более двух недель этот показатель не опускается ниже 700.
Всего в России выявили 6 218 502 случая ковида. Из них вылечились 5 568 363 человека, а умерли 156 977 россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- В России третий раз повторили рекордную смертность от коронавируса
- В России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19
- Актер Стеклов госпитализирован с COVD-19
- Человек погиб при столкновении лодки и теплохода в ХМАО
- Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать жить в другой город
- В ЛНР заявили о начале массовой вакцинации «Спутником Лайт»
- «Казанский стрелок» попросил не отправлять его на лечение
- Суд в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долларов экс-владельцам ЮКОСа
- Пашинян предложил разместить мониторинговую миссию ОДКБ на армяно-азербайджанской границе
- Генконсульство РФ в Анталье: вопрос об эвакуации туристов из-за пожара не стоит
29 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru