В России третий раз повторили рекордную смертность от коронавируса

Это рекордный показатель смертности с начала пандемии. В России он повторяется уже в третий раз. Первый случай врачи зафиксировали 16 июля. Более двух недель этот показатель не опускается ниже 700.

Всего в России выявили 6 218 502 случая ковида. Из них вылечились 5 568 363 человека, а умерли 156 977 россиян.

