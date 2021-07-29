В России третий раз повторили рекордную смертность от коронавируса

В России за прошедшие сутки скончались 799 человек, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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Это рекордный показатель смертности с начала пандемии. В России он повторяется уже в третий раз. Первый случай врачи зафиксировали 16 июля. Более двух недель этот показатель не опускается ниже 700.

Всего в России выявили 6 218 502 случая ковида. Из них вылечились 5 568 363 человека, а умерли 156 977 россиян.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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