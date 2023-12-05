В России Telegram-канал впервые оштрафовали за рекламу без маркировки
Telegram-канал «Мой Нижний Новгород» стал первым в России, получившим штраф за размещение рекламы без соответствующей маркировки, сообщает пресс-служба Нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
В сообщении говорится, что рекламные посты без пометки «реклама» размещались владельцем канала в период с 2 по 12 сентября. Ввиду того, что это является нарушением закона, комиссия ведомства признала рекламу ненадлежащей.
«Владельцу Telegram-канала назначено административное наказание в размере двух тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ», - добавили в управлении.
Ранее Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru