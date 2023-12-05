В России Telegram-канал впервые оштрафовали за рекламу без маркировки

В сообщении говорится, что рекламные посты без пометки «реклама» размещались владельцем канала в период с 2 по 12 сентября. Ввиду того, что это является нарушением закона, комиссия ведомства признала рекламу ненадлежащей.

«Владельцу Telegram-канала назначено административное наказание в размере двух тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ», - добавили в управлении.

Ранее Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

