«Сложно жить в обмане»: В Госдуме подтвердили необходимость маркировки дипфейков

Дипфейки сегодня активно совершенствуются, повышается уровень развития графики и графических редакторов, поэтому создание механизма маркировки дипфейков — насущная необходимость. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков — технологий, позволяющих создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Матвейчев заверил, что предложение депутата будет обсуждаться.

«Нас предупреждали несколько лет назад, что скоро половина контента в интернете будет недостоверной. Сейчас количество фейковых интернет-материалов превысило половину — это разные идеологические вещи, замаскированная реклама и так далее. Учитывая развитие технологий, мы будем сталкиваться с растущим количеством дипфейков. Уже сейчас спокойно генерируется внешность человека, совершенствуются графика и графические редакторы. Через несколько лет можно будет без вашего ведома снять фильм с вами в главной роли. Поэтому, конечно, нужно заранее продумать, как регулировать этот оборот, определиться, кто имеет право на создание таких материалов, возможно, вовсе их ограничить, поскольку они наносят ощутимый ущерб, послушать технических специалистов. Сложно жить в мире, в котором тебя все обманывают», — сказал Матвейчев.

Ранее экс-советник Владимира Путина, основатель LiveInternet Герман Клименко усомнился в эффективности маркировки дипфейков. По его словам, технологии дипфейков совершенствуются с каждым днем, непонятно, как программы по их выявлению будут за ними успевать. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

