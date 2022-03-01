В России свидетельство о смерти перевели в электронный вид

Соответствующее постановление ранее подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Ведением федерального реестра свидетельств о смерти займется Министерство здравоохранения. До сих пор заполнение электронного документа делалось по желанию, однако теперь оно становится обязательным.

В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будет указываться причина смерти и данные о медицинской организации, после чего информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а также в Росстат и другие ведомства.

Отмечается, что родственникам скончавшегося предоставлять свидетельство о смерти в какие-либо государственные органы не потребуется.

Таким образом, с 1 марта 2022 года Минздрав будет вносить данные, переданные медицинскими организациями, ФНС, Пенсионным фондом, ФОМС в электронный реестр в составе единой информационной системы в сфере здравоохранения.

