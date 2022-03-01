В России свидетельство о смерти перевели в электронный вид

Во всех регионах России с 1 марта свидетельства о смерти переведут в электронный вид, сообщает «Лента.ру».

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Соответствующее постановление ранее подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Ведением федерального реестра свидетельств о смерти займется Министерство здравоохранения. До сих пор заполнение электронного документа делалось по желанию, однако теперь оно становится обязательным.

В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будет указываться причина смерти и данные о медицинской организации, после чего информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а также в Росстат и другие ведомства.

Отмечается, что родственникам скончавшегося предоставлять свидетельство о смерти в какие-либо государственные органы не потребуется.

Таким образом, с 1 марта 2022 года Минздрав будет вносить данные, переданные медицинскими организациями, ФНС, Пенсионным фондом, ФОМС в электронный реестр в составе единой информационной системы в сфере здравоохранения.

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