В России свидетельство о смерти перевели в электронный вид
Во всех регионах России с 1 марта свидетельства о смерти переведут в электронный вид, сообщает «Лента.ру».
Соответствующее постановление ранее подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Ведением федерального реестра свидетельств о смерти займется Министерство здравоохранения. До сих пор заполнение электронного документа делалось по желанию, однако теперь оно становится обязательным.
В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будет указываться причина смерти и данные о медицинской организации, после чего информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а также в Росстат и другие ведомства.
Отмечается, что родственникам скончавшегося предоставлять свидетельство о смерти в какие-либо государственные органы не потребуется.
Таким образом, с 1 марта 2022 года Минздрав будет вносить данные, переданные медицинскими организациями, ФНС, Пенсионным фондом, ФОМС в электронный реестр в составе единой информационной системы в сфере здравоохранения.
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