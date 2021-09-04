В России суд может обязать выплатить Twitter, Telegram, Facebook многомиллионные штрафы

«С середины августа в суд поступили пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram. Судебные заседания по ним пройдут 14 сентября», - сообщили в суде.

Суд рассмотрит эпизоды, связанные с нарушением частью 2 и по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Соответственно, по части 1 указанной статьи предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, по части 2 - от 3 до 8 млн рублей.

По данным материалов суда, Telegram и Twitter могут оштрафовать на сумму до 12 млн рублей, Facebook - до 28 млн рублей.

Напомним, Twitter в РФ с начала года выплатил штрафы на сумму более 50 млн рублей, Facebook - свыше 60 млн рублей.

