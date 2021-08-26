Московский суд оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp за отказ локализовать данные россиян на территории РФ, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В сообщении говорится, что штрафы Twitter и Facebook были выписаны за повторные нарушения требований российского законодательства. Размер наказания составил 17 миллионов рублей и 15 миллионов рублей.

Мессенджер WhatsApp по данной статье наказали впервые, размер штрафа составил четыре миллиона рублей.

Ранее Twitter и Facebook обжаловали решение мирового судьи о взыскании штрафов в размере 5,5 миллиона рублей и шесть миллионов рублей за неудаление запрещённого в РФ контента, сообщает RT.

