В России стартовали продажи новых гаджетов «Яндекса» для «умного» дома

Речь идет о «Станции Макс», «Яндекс Хаба» и датчиков с поддержкой протокола Zigbee. У

Уточняется, что у «Станции Макс» имеется LED-экран и трехполосный звук, представленный пятью динамиками и микрофоном. Также у колонки присутствуют выход HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45 Ethernet и разъем 3.5 мм для внешней акустики. Также с помощью колонки можно управлять «умными» датчиками с помощью голоса. Стоимость этой новинки - 29 990 рублей.

«Яндекс Хаб» нужен тем пользователям, у которых есть «умная» колонка без поддержки Zigbee. Хаб сможет объединить все датчики «умного» дома, а также смарт-лампочки и розетки. Тогда ими можно будет управлять при помощи голосового помощника «Алиса». Хаб обойдется в 4990 рублей.

Также Яндекс представил пять новых датчиков с поддержкой Zigbee. В частности, с помощью них можно будет открывать двери и окна. Также для покупки доступны датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводная кнопка. Все они доступны в приложении «Дом с Алисой». Стоимость одного «умного» датчика — 1990 рублей.

