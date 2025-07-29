Киргизия введет госмонополию на интернет

Временная государственная монополия на предоставление международного интернет-трафика будет введена в Киргизии на год. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Отмечается, что глава Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о мерах по «организации эффективного управления государственными компаниями и развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры». Согласно документу, апробационный режим вступит в силу с 15 августа 2025 года и будет действовать до 14 августа 2026-го.

Единственным интернет-оператором в Киргизии станет ООО «Элкат», находящееся в собственности республики. Остальные операторы должны передать компании все действующие контракты в течение двух месяцев.

Ранее президент Киргизии заявил, что страна заинтересована в сохранении русского языка, который закреплен в республике как официальный, пишет Ura.ru.

