«Уже заметно, что россияне начали закупаться к школе. Реклама начинает готовить сезон, в целом июль всегда считается началом подготовки к учебному году. Поэтому на маркетплейсах ситуация такая же, точных цифр по спросу пока сказать не могу. Что касается цен, ожидаем рост к 1 сентября. Продавцы, конечно, воспользуются ситуацией. Чем выше спрос, тем выше цены. Уже к августу цена может вырасти до 10%. Если будут более серьезные повышения, регулятор может вмешаться. Поэтому советую, что называется, готовить сани летом», - рассказал он.

Ранее депутаты Госдумы Олег Матыцин, Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага, передает «Радиоточка НСН».

