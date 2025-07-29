Готовим сани летом: Цены на школьные товары вырастут на 10% в августе

Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что готовиться к школьному сезону нужно уже сейчас. 

Цены на школьные товары на маркетплейсах вырастут на 10% уже в августе, продавцы воспользуются повышением спроса, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Чек на минимальный «школьный набор» из формы, обуви, рюкзака и канцелярии вырос за год на 7% за год и достиг 16,2 тыс. рублей, подсчитали аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В этом году большинство родителей приобретают товары к школе на онлайн-площадках, и их «покупательская активность» стартовала раньше, пишут «Известия». Кременсков подтвердил эту тенденцию.

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«Уже заметно, что россияне начали закупаться к школе. Реклама начинает готовить сезон, в целом июль всегда считается началом подготовки к учебному году. Поэтому на маркетплейсах ситуация такая же, точных цифр по спросу пока сказать не могу. Что касается цен, ожидаем рост к 1 сентября. Продавцы, конечно, воспользуются ситуацией. Чем выше спрос, тем выше цены. Уже к августу цена может вырасти до 10%. Если будут более серьезные повышения, регулятор может вмешаться. Поэтому советую, что называется, готовить сани летом», - рассказал он.

Ранее депутаты Госдумы Олег Матыцин, Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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