В России стартовали клинические исследования препаратов для лечения коронавируса
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили о начале сравнительных клинических испытаний нескольких препаратов, которые могут использоваться для лечения от коронавирусной инфекции Covid-19. Речь идёт о препаратах «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир», сообщает RT.
Отмечается, что исследования будут проводить по письменному согласию пациентов с коронавирусной инфекцией в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна.
«Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» - противомалярийные средства, «Калидавир» - комбинированное противовирусное средство, использующееся при лечении ВИЧ-инфекции.
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