В России стартовали клинические исследования препаратов для лечения коронавируса

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили о начале сравнительных клинических испытаний нескольких препаратов, которые могут использоваться для лечения от коронавирусной инфекции Covid-19. Речь идёт о препаратах «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир», сообщает RT.

В России разработают препарат от COVID-19 на основе крови переболевших

Отмечается, что исследования будут проводить по письменному согласию пациентов с коронавирусной инфекцией в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна.

«Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» - противомалярийные средства, «Калидавир» - комбинированное противовирусное средство, использующееся при лечении ВИЧ-инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
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