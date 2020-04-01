В России разработают препарат от COVID-19 на основе крови переболевших
В России в течение тридцати дней намерены разработать экспериментальный лекарственный препарат для специфической терапии коронавирусной инфекции на основе крови пациентов, которые перенесли вирус. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление ученых Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН.
Специалисты подчёркивают, что для препарата необходимо 500 миллилитров плазмы крови переболевшего коронавирусной инфекцией человека. Планируется, что препарат будет вводиться внутривенно. Для его разработки ученым необходимо 6 млн рублей.
Ранее НСН писала, что в России заявили о трех препаратах, которые могут быть эффективны для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Он назвал противовирусный препарат триазавирин, созданный еще несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН. Это средство, по словам ученого, заинтересовало китайских специалистов. Чехонин отметил, что это лекарство вскоре будет передано для прохождения испытаний. Также, как и препарат фавипиравир, схема синтеза которого была создана в Институте органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского, отмечает Ura.ru. Есть также препарат фортепрен, прошедший все стадии клинических испытаний.
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