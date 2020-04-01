В России разработают препарат от COVID-19 на основе крови переболевших

В России в течение тридцати дней намерены разработать экспериментальный лекарственный препарат для специфической терапии коронавирусной инфекции на основе крови пациентов, которые перенесли вирус. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление ученых Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН.

Специалисты подчёркивают, что для препарата необходимо 500 миллилитров плазмы крови переболевшего коронавирусной инфекцией человека. Планируется, что препарат будет вводиться внутривенно. Для его разработки ученым необходимо 6 млн рублей.