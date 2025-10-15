В России стартовала акция «Экоёлка»

Стартовала предновогодняя акция Росприроднадзора «Экоёлка». Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова. Акция традиционно проводится в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Любой желающий может стать участником акции, создав из использованного пластика новогоднюю игрушку. Лучшие поделки украсят главную экоёлку России в Московском зоопарке. Задача акции — показать, как может уменьшить вред экологии вторичное использование отходов.

Творческие работы принимаются с 15 октября по 1 декабря 2025 года. Радионова напомнила, что в прошлом году в рамках акции были присланы порядка 7000 новогодних игрушек, подарив вторую жизнь изделиям из пластика.

«Наша традиционная акция «Экоёлка» очень полюбилась россиянам. Невероятные по красоте, а главное, экологичные поделки – настоящие произведения искусства. В очередной раз мы нарядим главную экоёлку страны потрясающими украшениями со всей России. Присоединяйтесь!» — обратилась к участникам акции Радионова.

Авторы игрушек смогут бесплатно пройти на территорию Московского зоопарка. Жюри будут оценивать сложность изделия, внешний вид и идею. При желании игрушку можно подписать, а также рассказать в письме о том, из чего выполнена игрушка.

Радионова добавила, что забота, тепло и творчество, вложенные в создание игрушек, подарят доброе и предновогоднее настроение.

С 2021 года в проекте «Экология — дело каждого» поучаствовали 95 стран мира, было прислано более 320 тысяч заявок. Призеров и победителей не только награждают памятными подарками, но и предоставляют льготы при поступлении в 150 лучших российских вузов.

Премию поддержали: АО «СОГАЗ», РФС, НИУ ВШЭ, РУДН, гранд отель «Жемчужина», РИА Новости, МИА и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты», ГК «Росатом» и другие.

