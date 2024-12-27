В «Казачьем диктанте - 2024» впервые приняли участие более 500 тысяч человек
27 декабря 202413:39
В «Казачьем диктанте – 2024» приняли участие на 175 тысяч человек больше, чем в прошлом году, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
«Для популяризации традиционной казачьей культуры Всероссийским казачьим обществом с 4 по 7 декабря 2024 года Всероссийское казачье общество в пятый раз провело Всероссийскую патриотическую общественно-просветительскую акцию «Казачий диктант – 2024». Особо отмечу, что в юбилейном Казачьем диктанте впервые приняли участие более 500 тысяч человек, что на 175 тысяч человек больше, чем в 2023 году», - сказал атаман.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил НСН, что рост числа участников «Казачьего диктанта» показывает, что россиян привлекает образ казачества, со временем масштабы акции могут увеличиться.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru