В России стали чаще умирать из-за алкоголя
По итогам 2020 года в России выросла смертность из-за алкоголя – за год умерли более 50 тысяч человек, информирует Росстат. Прогноз о повышении уровня смертности на фоне пьянства ранее сделал Минздрав – в связи с самоизоляцией весной 2020 года.
В России наметился рост смертей из-за спиртного в течение последних трех лет: в 2020 году из-за алкоголя скончались 50 435 человек, в 2019 году - 47 427 человек, а в 2018-м - 48 786 россиян, сообщает Росстат.
О том, что в России стали больше умирать из-за алкоголя на фоне самоизоляции весной 2020 года, ранее сообщал Минздрав. Так, в период самоизоляции объем потребления алкоголя увеличился на 2–3%. Чтобы изменить ситуацию, в отдельных регионах России власти ограничили продажу алкоголя - в Карелии, Башкирии, Якутии и других, напоминает РБК.
Восстановление водного баланса, контрастный душ, минеральная вода и белковая пища, по мнению нарколога Алексея Казанцева, помогут прийти в форму после активного употребления спиртного.
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