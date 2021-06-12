В России стали чаще умирать из-за алкоголя

В России наметился рост смертей из-за спиртного в течение последних трех лет: в 2020 году из-за алкоголя скончались 50 435 человек, в 2019 году - 47 427 человек, а в 2018-м - 48 786 россиян, сообщает Росстат.

О том, что в России стали больше умирать из-за алкоголя на фоне самоизоляции весной 2020 года, ранее сообщал Минздрав. Так, в период самоизоляции объем потребления алкоголя увеличился на 2–3%. Чтобы изменить ситуацию, в отдельных регионах России власти ограничили продажу алкоголя - в Карелии, Башкирии, Якутии и других, напоминает РБК.

Восстановление водного баланса, контрастный душ, минеральная вода и белковая пища, по мнению нарколога Алексея Казанцева, помогут прийти в форму после активного употребления спиртного.

