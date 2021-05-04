Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя

Стало известно, чем чревато чрезмерное употребление спиртных напитков в длинные майские праздники, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-нарколога Игоря Никифорова.

Нарколог дал советы при лечении алкогольного отравления

По его словам, если человек не смог найти себе другого занятия в праздничные дни, есть риск, что он будут злоупотреблять спиртным. Такие «пьяные праздники» могут закончиться серьезными последствиями для организма, например - воспалением печени. Этот орган может не справиться с большим количеством алкоголя, в итоге начинается воспалительный процесс. «Острый гепатит может привести к самым печальным последствиям вплоть до летального исхода», - отметил Никифоров.

При лечении алкогольного отравления необходимо максимально быстро очистить, а при необходимости, промыть желудок. Улучшить самочувствие помогут также обильное питье, легкая пища и сон, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

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