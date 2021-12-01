В России стал бесплатным доступ к социально-значимым сайтам
С 1 декабря в России заработал закон о доступе граждан к социально значимым интернет-порталам на бесплатной основе, сообщает РИА Новости.
Теперь россияне бесплатно получают услуги связи для доступа к сайтам, попавшим в список социально значимых. Речь идет о ресурсах государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондах и порталах госуслуг. Остальные сайты определит специальная комиссия кабмина РФ.
Проект называется «Доступный интернет». Он принадлежит президенту России. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря.
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