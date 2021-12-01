В России стал бесплатным доступ к социально-значимым сайтам

С 1 декабря в России заработал закон о доступе граждан к социально значимым интернет-порталам на бесплатной основе, сообщает РИА Новости.

Получать госуслуги можно будет через сайты банков

Теперь россияне бесплатно получают услуги связи для доступа к сайтам, попавшим в список социально значимых. Речь идет о ресурсах государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондах и порталах госуслуг. Остальные сайты определит специальная комиссия кабмина РФ.

Проект называется «Доступный интернет». Он принадлежит президенту России. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Интернет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры