Получать госуслуги можно будет через сайты банков
Минцифры России предлагает провести с 1 сентября до конца 2022 года эксперимент по обеспечению возможности получения россиянами госуслуг в электронном виде через информационные системы банков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления.
Для получения государственных услуг предлагается признать проводимую банками идентификацию граждан через свои площадки равнозначной идентификации через единую систему идентификации и аутентификации.
После этого подать заявление на предоставление государственной услуги можно будет через форму в информационных системах банков, каждый раз не проходя авторизацию на портале госуслуг.
Ранее резкий рост числа обращений ограничил доступ к порталу «Госуслуги». При попытке войти на сайт появлялось сообщение, что в данный момент услуги заказывают «более 500 000 посетителей».
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