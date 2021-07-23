Получать госуслуги можно будет через сайты банков

Для получения государственных услуг предлагается признать проводимую банками идентификацию граждан через свои площадки равнозначной идентификации через единую систему идентификации и аутентификации.

После этого подать заявление на предоставление государственной услуги можно будет через форму в информационных системах банков, каждый раз не проходя авторизацию на портале госуслуг.

Ранее резкий рост числа обращений ограничил доступ к порталу «Госуслуги». При попытке войти на сайт появлялось сообщение, что в данный момент услуги заказывают «более 500 000 посетителей».

