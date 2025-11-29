В России средняя пенсия по потере кормильца составила 17,1 тысячи рублей

Средняя пенсия по потере кормильца в России составляет около 17,1 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

По состоянию на 1 октября средний размер такой выплаты достиг 17117 рублей в месяц. При этом пенсия по потере кормильца для работающих граждан составляет 16303 рубля, для неработающих - 17141 рубль.

На 1 января 2025 года пособие по потере кормильца составляло в среднем 16791 рубль.

Ранее в Соцфонде рассказали, что средняя пенсия по инвалидности в РФ достигла 15871 рубля.

