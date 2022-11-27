Эксперт рассказала, выгодно ли уходить в отпуск сразу после Нового года

Россиянам отпуск лучше в январе не брать, а праздничные дни не должны отразиться на их зарплате, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя исследовательского центра SuperJob Наталью Голованову.

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«Январь — самый невыгодный для использования отпуска месяц в году. Стоимость одного рабочего дня, скорее всего, будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного по-среднему. Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, в этом месяце лучше поработать», — сообщила она.

Эксперт рекомендовала взять отпуск в декабре 2022 года, в котором 22 рабочих дня, поэтому сильной потери в деньгах не будет.

Ранее стало известно, в каком месяце лучше взять отпуск, чтобы потери в доходах были минимальными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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