Эксперт рассказала, выгодно ли уходить в отпуск сразу после Нового года

«Январь — самый невыгодный для использования отпуска месяц в году. Стоимость одного рабочего дня, скорее всего, будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного по-среднему. Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, в этом месяце лучше поработать», — сообщила она.

Эксперт рекомендовала взять отпуск в декабре 2022 года, в котором 22 рабочих дня, поэтому сильной потери в деньгах не будет.

Ранее стало известно, в каком месяце лучше взять отпуск, чтобы потери в доходах были минимальными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

