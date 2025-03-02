Инфекционист призвал не беспокоиться о распространении лихорадки денге в РФ
О возможности распространения лихорадки денге в России можно не беспокоиться. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров.
По его словам, заразиться денге в России невозможно, так как она передаётся только через укусы комаров, а таких комаров в России нет.
При этом летальный исход при лихорадке денге возможен, но если заразиться повторно и другим штаммом, отметил Никифоров.
Ранее на Бали несколько десятков российских туристов заболели лихорадкой денге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru