Российские медики прибыли в ЮАР для изучения «омикрон»-штамма

Самолет со специалистами Минздрава РФ прибыл в Йоханнесбург (ЮАР) для изучения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает «Интерфакс».

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Специалисты прибыли по поручения президента Владимира Путина. Договоренность об этом возникла в ходе телефонного разговора российского лидера с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса.

По поручению Путина в ЮАР также доставлены мобильные лаборатории. Кроме того, республика получила от России партию из 200 тыс. тест-систем на COVID-19.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЮАРКоронавирус
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