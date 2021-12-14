Российские медики прибыли в ЮАР для изучения «омикрон»-штамма

Специалисты прибыли по поручения президента Владимира Путина. Договоренность об этом возникла в ходе телефонного разговора российского лидера с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса.



По поручению Путина в ЮАР также доставлены мобильные лаборатории. Кроме того, республика получила от России партию из 200 тыс. тест-систем на COVID-19.

