В России создали программу для выявления опасных сотрудников

Разработчики пояснили, что в список опасных действий могут попасть активность на сайтах онлайн-казино, посещение магазинов в «даркнете», а также поиск вакансий в других компаниях и посты с критикой работодателя.

Для вычисления уровеня риска программа использует два критерия. Это количество времени, которые сотрудники тратят на посещение потенциально вредных сайтой, а также частота использования подозрительных слов, список которых может быть скорректирован под конкретную компанию.

Операционный директор «Стахановца» Александр Канатов заявил, что составленный программой рейтинг поможет руководителю заблаговременно выявить работников, способных нанести компании урон.

«Это могут быть как инсайдеры, планирующие передать третьим лицам конфиденциальную информацию, так и сотрудники, которые раскачивают обстановку в команде», — пояснил он.

Ранее ученые из ВШЭ заявили, что россияне не готовы работать больше и интенсивнее при повышении зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

