Исследование: Число вакансий работников транспорта в 2023 году выросло в 2,4 раза
Количество вакансий в сфере транспорта и логистики в России с начала 2023 года выросло в 2,4 раза. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы», изучившие рынок труда.
Согласно результатам исследования, наиболее востребованными являются водители самосвала - с января по ноябрь 2023 число предложений увеличилось на 91%. При этом средняя зарплата по специальности выросла на 19% до 85 656 рублей.
Второе место по приросту вакансий заняли водители погрузчика. Спрос увеличился на 73%, а средние зарплатные предложения на 7% - до 57 252 рублей. ТОП-3 замкнули водители экскаватора. Вакансий стало на 67% больше, а средняя зарплата выросла на 28% - до 74 133 рублей.
Также в «Авито Работе» указали, что средние предлагаемые заработные платы в сегменте увеличились на 12%. Больше всего предлагают дальнобойщикам - в среднем 134 565 рублей (+28%).
«Рынок труда испытывает повышенный спрос на рабочий персонал, в том числе профессиональных водителей... Для преодоления текущей ситуации работодателям стоит не только планомерно повышать уровень зарплаты, но и улучшать условия работы», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru