В России создали «антиковидную» пропускную систему

В России готовят к производству «антиковидные» тепловизоры. Устройства обладают функией распознавания лиц и способны самостоятельно принимать решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе», который является частью Ростеха.

Ученые создали оборудование, которое предназначено для контроля и пропуска людей на проходных. Установка позволяет исключить человеческий контакт, отмечает Газета.ru.

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«Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», — рассказали в «Швабе».

Оборудование может быть интегрировано в систему контроля и управления доступа к объекту.

Установка получила название «Зоркий». Так назывались малоформатные дальномерные фотоаппараты, которые в с 1948 по 1960 год выпускали на Красногорском заводе имени Зверева.

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ФОТО: vlasti.net
ТЕГИ:РоссияУченые
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