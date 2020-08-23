В России создали «антиковидную» пропускную систему

В России готовят к производству «антиковидные» тепловизоры. Устройства обладают функией распознавания лиц и способны самостоятельно принимать решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе», который является частью Ростеха.

Ученые создали оборудование, которое предназначено для контроля и пропуска людей на проходных. Установка позволяет исключить человеческий контакт, отмечает Газета.ru.