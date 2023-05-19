В России создадут реестр нуждающихся граждан

В России создадут реестр нуждающихся граждан, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.

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Реестр будет создан в этом году, его работу планируется запустить в 2024 году.

На заседании коллегии Минтруда Голикова назвала подготовку реестра нуждающихся граждан к полноценному функционированию главным вызовом. Она также напомнила, что ранее срок по реализации этого проекта был перенесен.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:МинтрудТатьяна Голикова

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