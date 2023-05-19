В России создадут реестр нуждающихся граждан

Реестр будет создан в этом году, его работу планируется запустить в 2024 году.

На заседании коллегии Минтруда Голикова назвала подготовку реестра нуждающихся граждан к полноценному функционированию главным вызовом. Она также напомнила, что ранее срок по реализации этого проекта был перенесен.

