В России создадут реестр нуждающихся граждан
19 мая 202311:03
В России создадут реестр нуждающихся граждан, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.
Реестр будет создан в этом году, его работу планируется запустить в 2024 году.
На заседании коллегии Минтруда Голикова назвала подготовку реестра нуждающихся граждан к полноценному функционированию главным вызовом. Она также напомнила, что ранее срок по реализации этого проекта был перенесен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru